Jeremy Hunt é o novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido

Boris Johnson foi o terceiro ministro do governo de Theresa May a abandonar o executivo em 24 horas.

Boris Johnson apresentou a demissão de ministro dos Negócios Estrangeiros esta segunda-feira, tendo já sido anunciado que vai ser substituído por Jeremy Hunt. O anúncio surgiu horas depois da saída do ministro que conduzia as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia, no processo conhecido como o 'Brexit'.



"Esta tarde, a primeira-ministra aceitou a demissão de Boris Johnson enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros. O seu substituto será anunciado em breve. A primeira-ministra agradece a Boris pelo seu trabalho", pode ler-se em comunicado do número do Downing Street.



As saídas ocorreram depois de May ter conseguido um acordo com os seus ministros na sexta-feira, dia 6de Julho. Por não concordar com as linhas traçadas pela primeira-ministra, Johnson abandonou o governo britânico, referindo-se ao plano de May e à sua divulgação como "polir uma bosta", segundo avançou o The Guardian.