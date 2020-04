Já nasceu o novo filho de Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido. Johnson e Carrie Symonds, a namorada, anunciaram o nascimento de "um menino saudável num hospital de Londres esta manhã". O bebé e a mãe encontram-se bem de saúde.Trata-se do quinto filho de Johnson, que teve quatro filhos com Marina Wheeler.

Boris Johnson voltou ao trabalho a 27 de abril, após duas semanas em convalescença na sua residência de campo fora de Londres a recuperar de uma infeção com o novo coronavírus que implicou a sua hospitalização durante uma semana, incluindo três noites nos cuidados intensivos.



Com Lusa