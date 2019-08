O primeiro-ministro de Itália , Giuseppe Conte, afirmou esta sexta-feira que o líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini , deve explicar aos italianos porque quer deitar abaixo a coligação governamental com o Movimento 5 Estrelas. A decisão desta quinta-feira ocorreu após uma conversa entre Salvini e Conte e depois de 14 meses de um Governo instável e com episódios de disputa entre Salvini e Luigi Di Maio, do 5 Estrelas.

"Não cabe ao ministro do Interior formar um governo ou criar uma crise política", afirmou Conte, adiantando que o que Salvini fez foi "a crise mais transparente da história da república" italiana. "Ele deve justificar aos eleitores que acreditaram numa promessa de mudança as razões pela qual interrompeu abruptamente o trabalho do Governo."



Após o encontro de emergência com Conte, Salvini escreveu uma nota na qual confirmava a abertura da crise política. "Vamos imediatamente para o parlamento formalizar que já não existe uma maioria [de governo], como ficou evidente na votação da ligação de alta velocidade, e restituiremos rapidamente a palavra aos eleitores."