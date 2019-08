Irmão da ginasta Simone Biles acusado de triplo homicídio

cusado de homicídio voluntário, crime doloso e de ter prestado falsos testemunhos às autoridades. Ficará detido pelo menos até ao dia 13 de setembro, quando será presente a um juiz.





A polícia de Cleveland, nos Estados Unidos, deteve na quinta-feira o irmão da ginasta norte-americana Simone Biles. Tevin Biles-Thomas, de 24 anos, é acusado de estar envolvido num tiroteio que matou três pessoas numa festa de Ano Novo, escreve a Reuters.O homem, que está desde quinta-feira sob custódia policial, é aAtravés do Twitter, a vencedora de 20 medalhas em campeonatos mundiais reagiu às notícias publicadas esta sexta-feira: "A digerir os meus sentimentos. Não falem comigo", publicou.

eating my feelings don’t talk to me