O incêndio que deflagrou na ilha espanhola Grã Canária já queimou mais de mil hectares, tendo obrigado as autoridades a realojar mil habitantes, que temem que o fogo atinja outras zonas da região que lavra desde sábado.





No sábado, um homem espanhol de 55 anos foi detido pela polícia por ser o responsável do incêndio, que começou a 20 quilómetros de Las Palmas, na região de Artenara. De acordo com o jornal espanhol El País, o homem trabalhava com uma máquina de soldadura que, por desatenção, desencadeou o fogo.

O presidente das Ilhas Canárias, Àngel Víctor Torres, declarou ao jornal que o fogo "está controlado". Mas as autoridades estão preocupadas com as condições meteorológicas e os ventos de 40 a 70 quilómetros por hora. A última frente ativa é a mais preocupante e pode atingir a aldeia vizinha de San Nicolás. "Se o fogo se movimentar para a zona de La Degollada de Tejeda ou para a aldeia, poderá complicar a situação" afirmou Torres.





Neste momento, cerca de 230 operacionais tentam apagar o fogo que está a afetar a pequena cidade de Artenara, no noroeste da ilha canária, com mil habitantes, a zona de Tejeda, com 1.921 habitantes e Gáldar, com 24 mil habitantes.

Na noite de sábado, devido à temperatura favorável e falta de vento, a câmara municipal deu a situação como controlada. Mas fogos secundários e reacendimentos levaram as autoridades a declarar o nível dois de emergência.

"O fogo está controlado, mas não extinto, e poderá reacender" disse a Atenção às Emergências de Incêndios Florestais na Andaluzia ao El País. O governo das Ilhas Canárias assumiu o controlo da situação e determinou o uso do Plano Canário de Proteção Civil, com bombeiros a molharem os terrenos.