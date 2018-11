O homicídio da jornalista anti-corrupção Daphne Caruana Galizia pode estar mais próximo da resolução. De acordo com um jornal de Malta, onde a jornalista foi assassinada há 13 meses, foram identificados três suspeitos de encomendar o crime.

O jornal Sunday Times of Malta não revelou os nomes, mas detalhou que a investigação está muito avançada. A polícia não fez qualquer comentário às notícias, ainda.

As fontes contactadas pelo jornal não indicaram quanto tempo pode demorar a investigação ou se esperam mais detenções em breve. Há um ano que estão detidos outros três homens suspeitos de ter cometido o crime, que alegam ser inocentes. Estão a ser reunidas provas contra eles em como terão colocado uma bomba no carro de Galizia e detonado a mesma através de SMS.

Caruana Galizia era a autora de um blogue em que revelava casos de corrupção e foi morta num atentado à bomba perto de Valletta, capital de Malta, em Outubro de 2017. Ainda são desconhecidas as causas do homicídio. O jornal sustenta que várias pessoas com motivações diversas para matar Galizia se juntaram e encomendaram o crime. Não se sabem as profissões das mesmas pessoas, se são do ramo empresarial ou político.

A Europol está a auxiliar com a investigação à morte da jornalista.