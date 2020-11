Hong Kong vai dar 540 euros a quem testar positivo para a covid-19

O executivo de Hong Kong já alertou que em breve anunciará mais exames obrigatórios para grupos de alto risco, incluindo motoristas de táxi e trabalhadores de apoio domiciliário, bem como pessoas com sintomas.



As autoridades de saúde de Hong Kong contabilizaram este domingo, 22 de novembro, 68 casos positivos de covid-19, preocupando-se com a subida constante de novos casos, apesar de os números serem ainda pouco alarmantes. Este sábado, 21 de novembro, foram detetados 43 novos casos de covid-19 e anunciadas novas medidas para impedir a transmissão do vírus, como a suspensão de concertos e apresentações ao vivo em clubes noturnos, restaurantes e bares. Na sexta-feira, a cidade registou 26 casos, o que levou à suspensão das aulas presenciais do ensino primário por medo de gerar uma nova onda de infeções.



Até o momento, Hong Kong confirmou 5.517 casos positivos de covid-19 e registou 108 mortes. A população total de Hong Kong é de aproximadamente 7,5 milhões de pessoas e foi várias vezes dado como um dos principais casos de sucesso no combate à pandemia, depois de ter sido dos primeiros territórios a detetarem casos de infeção pelo SARS-CoV-2, o vírus que surgiu na China (Hong Kong é um território autónomo deste país) e provocou pelo menos 1.360.914 mortos resultantes de mais de 56,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo.



Os pacientes infetados com o novo coronavírus em Hong Kong vão receber um subsídio no valor de cinco mil dólares de Hong Kong (o equivalente a cerca de 544 euros). Esta medida serve de encitamento para que os cidadãos se vão testar no caso de terem sintomas, não temendo um resultado positivo que possa significar a perda de rendimentos por não aparecerem no trabalho.A medida foi feito por Sophia Chan, a secretária de Estado da Saúde do território, que explicitou ainda o que estava por detrás da medida: muitos cidadãos estão a optar por não se testarem mesmo quando apresentam sintomas, com medo de perderem rendimentos no caso de estarem doentes com covid-19.Outra das medidas tomadas é a criação de cinco novos centros de teste na próxima semana, espalhados pelos vários distritos de Hong Kong. Outra das hipóteses é a criação de mais unidades móveis de testagem, segundo CHan.O governo de Hong Kong vai ainda obrigar todas as pessoas notificadas por terem uma ligação a um surto de 32 casos espalhados por várias discotecas a serem testadas, sem hipótese de recusa. O objetivo é evitar que possíveis infetados numa dessas festas possam infetar outras pessoas.