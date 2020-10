Homem que pesquisou pela casa de Biden tinha lista de tarefas

ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de outubro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 10 de outubro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O homem da Carolina do Norte que procurou online, no início deste ano, a localização da casa de Joe Biden, e que viajou até próximo da casa e escreveu uma lista de tarefas que terminava com a palavra "executar", de acordo com documentos do tribunal federal, citados pela agência de notícias Associated Press.A informação faz parte de documentos relacionados com a audiência de detenção de Alexander Hillel Treisman, que foi indiciado no mês passado por detenção de imagens de abuso de menores, e que foi realizada pelo tribunal distrital de Durham. Na audiência, um oficial dos US Marshal e da task force contra o terrorismo foi uma das testemunhas e confirmou que os dispositivos eletrónicos e a conta de Treisman mostraram uma linha do tempo de pesquisas na internet feitas entre março e maio deste ano, em que queria saber informações como a morada do candidado democrata à presidência dos EUA, leis estaduais sobre o uso e porte de armas, peças de espingardas e óculos de visão noturna.O oficial revelou ainda que descobriram um meme que Treisman partilhou em abril com a legenda "devo matar joe biden?" além de ter comprado uma espingarda semiautomática AR-15, no New Hampshire. A testemunha acrescentou que a investigação determinou que Treisman viajou para um restaurante fast-food a quatro milhas (6 km) da casa de Biden, e tinha uma lista de tarefas escrita que terminava com a palavra "executar".As autoridades encontraram também um vídeo no telemóvel do suspeito filmado pelo próprio quando se deslocou ao Madalay Bay Resort e Casino, em Las Vegas, onde morreram 58 pessoas num tiroteio em 2017. Aparentemente, Treisman quereria levar a cabo um tiroteio num espaço de restauração de um centro comercial numa data em que saberia que ia estar cheio: Natal ou Black Friday.Acabou apanhado quando uma carrinha foi abandonada no parque de estacionamento de uma agência bancária. Este entrou na agência e perguntou pela mesma. Os funcionários já tinham alertado as autoridades que descobriram lá dentro a AR-15, uma caixa de um revólver, munições e uma embalagem de material explosivo. Na carrinha estavam ainda mais de 500 mil dólares em dinheiro e livros de sobrivência e de manufactura de bombas.