Segundo a ABC News, o caso está a ser tratado como um homicídio seguido de suicídio. No local foram encotradas duas armas de fogo.



O mesmo canal refere-se ao episódio como o pior tiroteio no país desde o massacre de 1996, em Port Arthur, quando um atirador matou 35 pessoas com uma arma semiautomática. Em comunicado, a polícia sublinha que, deste vez, "não há preocupação sobre a segurança pública".

















De acordo com as autoridades, as vítimas são todas da mesma família: as quatro crianças (entre os oito e 13 anos), a mãe e os avós.Segundo o The Sun, as principais suspeitas recaem sobre Peter Miles, o avô das crianças, pai de Katrina, marido de Cynda Miles e proprietário da fazenda rural. A polícia descobriu três armas de fogo no local que pertenciam ao homem de 61 anos, que comprou a propriedade rural com a mulher em 2014.De acordo com o The Sun, os avôs acolheram a filha e os netos para que estes tivessem uma melhor qualidade de vida e pudessem ter aulas em casa.Até ao momento sabe-se que o suspeito trabalhou como agricultor e professor. Tinha licença de posse de armas, no entanto não se conheciam antecedentes criminais no seu cadastro. As autoridades não colocam para já a possibilidade de o massacre ter sido levado a cabo por outra pessoa.Esta sexta-feira, as autoridades foram chamadas a Osmington, a cerca de 270 quilómetros a sul da cidade de Perth, através de um telefonema "de um homem ligado à propriedade", onde foram encontrados os sete cadáveres. Cinco corpos foram encontrados dentro de casa e outros dois fora, no que o comissário Chris Dawson descreve aos jornalistas como uma "tragédia" e um "incidente horrível".