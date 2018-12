Há uma nova espécie de peixe e comê-los pode ser letal

O aquecimento das águas que circundam o Japão é responsável pela proliferação de uma nova espécie de peixes mutantes, segundo o Quartzy.A sua existência é uma das ramificações das alterações climáticas e as semelhanças entre esta nova espécie e outras já comercializadas leva a que esteja várias vezes entre os restantes peixes nas bancas dos mercados. No entanto, a não ser que as suas toxinas sejam cuidadosamente removidas por especialistas, comer este peixe pode matar.

De acordo com a Reuters, estes híbridos não são obrigatoriamente mais perigosos do que as espécies originais, uma vez que, a toxicidade deste peixe tende a estar reservada no fígado e nos órgãos reprodutivos. Caso estes sejam removidos a sua ingestão pode passar a ser segura.



Contudo, por mais simples que a solução possa parecer, importa notar, que distinguir entre espécies saudáveis e mutantes pode tratar-se de uma árdua tarefa mesmo para os mais entendidos na matéria. Além disso, estes peixes tornaram-se presenças cada vez mais proeminentes nos mares circundantes. Segundo a Reuters, num dos últimos dias de Junho, os mesmos correspondiam a cerca de 20% de toda as espécies capturadas na costa do Pacífico, a 460 quilómetros de Tóquio.

No começo do ano, o governo japonês lançou um alerta para os locais, destinado a convencê-los a evitar a compra deste peixe. Entretanto, a responsabilidade de investigar o problema e manter a segurança alimentar foi delegada ao Ministério de Saúde.





Os pescadores japoneses estarão a descartar a maioria dos peixes que lhes pareçam suspeitos, de maneira a evitar possíveis envenenamentos acidentais.