"Depois de retirado o andaime o, precisamos avaliar o estado da catedral, a quantidade de pedras a serem removidas e substituídas." Macron já afirmou que quer que a catedral esteja pronta em 2024, a tempo dos Jogos Olímpicos que vão ser realizados em Paris.

O reitor da Catedral de Notre-Dame, em Paris, acredita que o monumento está tão frágil que há apenas 50% de probabilidade de este ser salvo devido à estrutura que foi colocada antes do incêndio. Esta é feita de ferro e está em risco iminente de cair."Ainda não está nada fora de perigo. Só estará quando conseguirmos retirar toda a armação", apontou à Associated Press o monsenhor Patrick Chauvet. "Atualmente podemos dizer que há 50% de probabilidade de conseguirmos salvar tudo. Há 50% de probabilidade de a armação cair para cima das abóbadas."A catedral estava a ser renovada quando ardeu, pelo que foram instaladas estruturas de andaimes para as obras. Com o incêndio, o teto desabou e a única coisa que mantém as paredes em pé são as abóbadas.Chauvet afirmou ainda que o início das obras de reconstrução está previsto para 2021, isto se todos os andaimes forem retirados com sucesso.