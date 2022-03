Guerra na Ucrânia. Zelensky acusa Rússia de capturar corredor humanitário

Zelensky convidado a discursar em cimeira da NATO na quinta-feira

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, vai participar por videoconferênica, na reunião da NATO agendada para esta quinta-feira onde fará um discurso e poderá "participar plenamente" das negociações, anunciou o porta-voz presidencial Serhiy Nykyfotov na televisão.



O presidente irá reiterar as exigências da Ucrânia pelo fim dos "crimes da Rússia contra civis e a infraestrutura civil", garantiu Nykyforov. Joe Biden vai participar presencialmente deste encontro dos aliados do Atlântico Norte.



Do outro lado da guerra, o parlamento russo votou a favor do reforço de uma norma que "combate as notícias falsas" e que já proibiu várias reportagens sobre a guerra de serem publicadas em todo o país.



No palco do combate, cerca de 100.000 pessoas continuam presas na cidade cercada de Mariupol, sob constante bombardeamento russo, quase um mês após o início da invasão da Ucrânia pelas forças de Moscovo, disse hoje o Presidente ucraniano.