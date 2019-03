A primeira-ministra britânica Theresa May estará a ser alvo de um "golpe" por parte de membros do seu próprio governo para a obrigar a demitir-se. Quem o garante é o editor de política do jornal Sunday Times, Tim Shipman, citado pela Reuters."Está em curso esta noite um golpe no governo para demitir Theresa May como primeira-ministra", garantiu o jornalista, que terá falado com 11 membros do executivo que querem que May se demita.

Os membros do executivo de Theresa May pretendem que "um líder interino" conclua o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo Shipman, os nomes de David Lidington, Michael Gove e Jeremy Hunt estão em cima da mesa.