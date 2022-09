Giorgia Meloni: partidos de direita vão formar facilmente governo em Itália

A líder do Fratelli d'Italia poderá tornar-se a primeira-ministra italiana de sempre. Deverá coligar-se com a Lega de Matteo Salvini e com o Forza Italia de Silvio Berlusconi.

As eleições legislativas em Itália estão marcadas para domingo, dia 24 de setembro e, de acordo com as últimas sondagens reveladas, a direita deverá sair vitoriosa.



Giorgia Meloni, líder do partido Fratelli d'Italia, avançou em entrevista à televisão italiana RAI que os partidos de direita vão concordar nas prioridades políticas, apesar dos recentes desentendimentos, caso vençam as eleiçoes no domingo.



O Fratelli d'Italia deverá coligar-se com a Lega de Matteo Salvini e com o Forza Italia de Silvio Berlusconi. Na última sondagem, citada pela agência noticiosa Reuters, o Fratelli d'Italia soma 25% das intenções de voto, a Lega 12% e o Forza Italia, 8%.