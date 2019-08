A Flórida declarou estado de emergência devido à passagem do Furacão Dorian no estado, prevista para a próxima terça-feira. O furacão segue com categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5), mas deverá atingir a categoria 3 quando chegar á Flórida.

dos serviços públicos do Estado e solicitar, se necessário, o auxílio federal.





"Declarei o estado de emergência de modo a garantir que a Florida está completamente preparada para o furacão Dorian", refere em comunicado, apelando aos cidadãos que estejam atentos e que tenham reservas de "comida, bebida e medicamentos para sete dias".

Furacão Dorian Mapa Foto: Google Maps



Até agora, o balanço da passagem do furacão pelas Ilhas Virgens dos Estados Unidos é de ventos de 130 quilómetros/hora e várias árvores derrubadas, sem que existam, até ao momento, vítimas mortais ou danos avultados a registar.

Porto Rico regressa à normalidade



Porto Rico regressou à normalidade, depois da passagem do furacão Dorian, que não causou danos graves na ilha caribenha, de acordo com a governadora Wanda Vázquez. O território devastado pelo furacão Maria, há dois anos, foi afetado por fortes chuvas, mas poupado a danos maiores.



Em conferência de imprensa, Vázquez elogiou o comportamento da população, sublinhando estar "orgulhosa do povo de Porto Rico" por ter seguido as instruções das autoridades. "A ameaça já passou", disse a governadora, que anunciou também o reinício das atividades nas escolas e serviços públicos.





Com previsões de ventos de 177 quilómetros/hora, chuvas fortes e inundações, a declaração de estado de emergência permite uma melhor mobilizaçãoCom Lusa