Funcionário de hotel trabalhou sozinho por 32 horas durante inundação

Satchel Smith entrou no seu turno na quarta-feira às três da tarde, no hotel Homewood Suites no Texas, nos Estados Unidos, e só saiu 32 horas depois. Durante o seu turno, a tempestade tropical Imelda desencadeou uma inundação que o prendeu dentro do hotel com 90 hóspedes.

O jovem de 21 anos foi o único empregado do hotel durante 32 horas, tudo porque as estradas estavam inundadas e os seus colegas não conseguiam chegar ao trabalho. Mas para os hóspedes que confiaram nele por quase dois dias, Satchel foi um herói.

Angela Chandler, uma das hóspedes do hotel, elogiou a calma de Satchel numa publicação no Facebook – que já foi partilhada mais de 13 mil vezes. "Ele atendeu os telefones, respondeu a cada uma das nossas perguntas, garantiu que tomámos uma chávena de café ou chá quente, e ajudou a servir-nos um café quente pela manhã", escreveu Angela. "Ele lidou com a situação com graça, bondade e um lindo sorriso no rosto."





Satchel falou com o canal norte-americano CNN e admitiu que mesmo estando alegre para os hóspedes, na realidade estava a sentir-se sobrecarregado. "Foi muito intenso", admitiu. Tipicamente o seu trabalho era na receção, mas durante a tempestade foi: chefe de cozinha, homem da manutenção, funcionário do serviço de quarto e qualquer outra função que fosse necessária.

Mesmo não sendo "um bom cozinheiro", o jovem decidiu preparar o jantar. Os hóspedes ajudaram e prepararam massa de frango com pão de alho. Na rua, as estradas estavam fechadas e vários motoristas estavam presos nos seus carros. Então o grupo decidiu distribuir comida e água aos motoristas.

Na sexta-feira de manhã, uma das suas colegas conseguiu chegar ao hotel. Satchel ainda ficou algumas horas a ajudá-la, antes de ir dormir. Quando acordou, voltou ao trabalho até que alguém da sua família o pudesse ir buscar.