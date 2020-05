Funcionária dos caminhos de ferro britânicos morre com Covid-19. Cliente cuspiu-lhe em cima

Em Londres, Reino Unido, uma funcionária dos caminhos de ferro morreu 14 dias depois de um cliente que alegou ter Covid-19 lhe ter cuspido em cima. Antes do incidente, Belly Mujinga tinha pedido ao empregador para não trabalhar fora das bilheteiras sem equipamento de proteção individual.A funcionária, de 47 anos, trabalhava na bilheteira mas foi interpelada no átrio de uma estação por um homem que cuspiu e tossiu para cima dela e da sua colega. As duas mulheres acabaram por ficar doentes. Belly foi hospitalizada e ligada a um ventilador, mas acabou por morrer no dia 5 de abril. Deixa uma filha de onze anos.Belly Mujinga tinha pedido equipamento de proteção individual ao seu empregador, a operadora ferroviária Govia Thameslink, mas estes negaram. Disseram-lhe que tinha que trabalhar e interagir com os clientes, mesmo que tivesse problemas respiratórios.Depois do incidente com o cliente, a Govia Thameslink insistiu que ela fosse trabalhar.A polícia dos transportes de Londres arrancou com uma investigação para apanhar o homem que provocou o contágio de Belly Mujinga.