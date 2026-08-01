França diz que fogos estão "sob controlo" e prepara reconstrução de zonas afetadas

Na quinta-feira, as autoridades francesas autorizaram o regresso de 84.000 pessoas às suas casas no sudoeste do país, em particular na região de Gironda.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou hoje a criação de um “coordenador geral” para liderar o projeto de reconstrução das zonas afetadas pelos incêndios dos últimos dias, que estão “de um modo geral, sob controlo”.



Bombeiros combatem incêndio florestal perto de Bordéus, França AP

“De um modo geral, os incêndios estão hoje sob controlo no nosso país (…) Se as condições mudassem, retomaríamos imediatamente as medidas de precaução necessárias”, disse Lecornu em entrevista ao La Tribune Dimanche.

Na quinta-feira, as autoridades francesas autorizaram o regresso de 84.000 pessoas às suas casas no sudoeste do país, em particular na região de Gironda, assinalando maior controlo sobre o incêndio florestal que devastou mais de 42 mil hectares.

A decisão abrange nove localidades evacuadas na última semana e representa o maior levantamento de restrições desde o início da emergência; com este novo regresso, quase dois terços das cerca de 224 mil pessoas inicialmente retiradas da região já puderam voltar às suas casas.

Apesar da melhoria, os habitantes foram aconselhados a manter os telemóveis ligados para receber eventuais alertas de evacuação e a permanecer preparados para abandonar novamente as suas casas caso a situação se agrave.

Desde o início do ano, já arderam mais de 117.000 hectares de floresta em França e os incêndios mais recentes atingiram sobretudo as regiões de Gironda, Landes e Bordéus.

Segundo as autoridades de vários países europeus, incluindo França, Alemanha e Reino Unido, as sucessivas ondas de calor registadas neste verão contribuíram para milhares de mortes em excesso e agravaram significativamente o risco de incêndios florestais em todo o continente.