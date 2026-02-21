Força aérea dos EUA interceta cinco aeronaves russas perto do Alasca

Foram rastreados dois caças Tu-95, dois Su-35 e um A-50.

A força aérea dos Estados Unidos (EUA) enviou caças militares para intercetar cinco aeronaves russas que sobrevoavam o espaço aéreo internacional na costa oeste do Alasca, mas garantiu que não foram vistas como uma provocação.



Jatos russos avistados no Alasca. Foto do Departamento de Defesa via AP

Na sexta-feira, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, na sigla em inglês) disse ter detetado e rastreado dois caças russos Tu-95, dois Su-35 e um A-50 a operar perto do Estreito de Bering na quinta-feira.

Em resposta, o NORAD acionou dois caças F-16, dois F-35, um E-3 e quatro aviões-cisterna KC-135 para intercetar, identificar e escoltar as aeronaves russas até abandonarem a área, de acordo com um comunicado.

“As aeronaves militares russas permaneceram no espaço aéreo internacional e não entraram no espaço aéreo soberano norte-americano ou canadiano”, sublinhou o NORAD.

O comunicado referiu ainda que este tipo de atividade “ocorre regularmente e não é considerado uma ameaça”.

As aeronaves russas estavam a operar numa área próxima do Estreito de Bering, uma estreita faixa de água com cerca de 80 quilómetros de largura que separa os oceanos Pacífico e Ártico, chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca.

Estas zonas começam onde termina o espaço aéreo soberano. Embora seja espaço aéreo internacional, todas as aeronaves são obrigadas a identificar-se quando entram nas zonas, visando a segurança nacional, afirmou o NORAD.

O comando utilizou satélites, radares terrestres e aéreos e aeronaves para detetar e seguir as aeronaves russas.

AS operações do NORAD no estado do Alasca estão baseadas na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage.