O governo grego tem "sérias suspeitas" de que o incêndio que deflagrou na segunda-feira, matando 85 pessoas, tenha começado devido a um fogo posto. As declarações foram prestadas esta quinta-feira pelo ministro da Administração Interna, Nikos Toskas, citado pela Reuters."Temos sérias suspeitas e sinais significativos que sugerem que sugerem os actos de fogo posto", disse Toskas durante uma conferência de imprensa.De acordo com a ABC, o ministro afirmou que a análise às imagens de satélite e a inspecção do terreno sugerem que o incêndio deflagrou em múltiplos locais num curso espaço de tempo.

Na madrugada de segunda-feira, a cerca de 30 quilómetros de Atenas, as chamas encurralaram dezenas de pessoas que tentavam fugir. Pelo menos 85 pessoas morreram e centenas ficaram feridas.