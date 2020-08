Filho mais velho de Bolsonaro está infetado com a Covid-19

O filho mais velho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está infetado com a Covid-19. Flávio Bolsonaro, senador brasileiro, diz estar "totalmente bem" e "assintomático", estando atualmente a tomar cloroquina e azitromicina.

"Ainda na noite de segunda-feira (24) ele [Flávio Bolsonaro] começou a tomar cloroquina e azitromicina. Tem se sentido totalmente bem e está assintomático", refere uma nota enviada à Lusa pelos assessores do parlamentar.

O mesmo comunicado acrescentou que o filho do chefe de Estado brasileiro cumpre isolamento social em sua casa, sem sintomas da doença.

Flávio Bolsonaro é o quarto membro da família Bolsonaro a ser infetado pelo novo coronavírus, depois do presidente do Brasil ter confirmado ter a doença da Covid-19 no início de julho, estando já recuperado depois de passar 20 dias em isolamento.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o filho mais novo do Presidente, Jair Renan Bolsonaro, também foram infetados e ambos estão recuperados.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 3,6 milhões de casos e 115.309 óbitos), depois dos Estados Unidos.