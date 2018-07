Depois de 20 anos, a Etiópia e a Eritreia puseram um ponto final no estado de guerra que vigorou entre os dois países africanos. Na manhã desta terça-feira o etíope Mohammed Osman ligou, pela primeira vez em duas décadas, à mãe. Além do corte de relações diplomáticas e comerciais que existiu entre os países, também as ligações telefónicas foram suspensas todos estes anos.

O mecânico esteve 20 anos sem falar com a mãe, Kedija, que foi expulsa para a Eritreia em 1998. Nessa altura, cerca de 70 mil cidadãos etíopes de nacionalidade eritreia foram colocados em autocarros e caravanas para a Eritreia com papéis na mão que diziam "Expulsos – para nunca voltar".

Na segunda-feira, o presidente da Eritreia, Isaias Afewerki, e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, assinaram uma declaração de paz. A cimeira histórica, em Asmara, capital da Eritreia, foi o primeiro encontro entre líderes dos dois países desde o início do conflito, que entre 1998 e 2000 matou pelo menos cem mil pessoas.

Com esta declaração de paz as linhas telefónicas entre os dois países foram restabelecidas, permitindo que famílias separadas há 20 anos pudessem voltar a comunicar.

Mohammed tinha ouvido pela última vez a voz da sua mãe quando tinha 13 anos. Ele e o seu pai não sabiam nada de Kedija há 20 anos. "Não a consegui reconhecer inicialmente a não ser pelo seu riso. Foi surreal", disse, citado pela Reuters. "Foi agridoce."

Na manhã desta terça-feira, milhares tentavam freneticamente contactar os familiares. "Os meus pais estão separados desde aí. Estamos a planear viajar para a Eritreia para nos reunirmos pela primeira vez nos últimos 20 anos", disse o mecânico.