Continuar a ler

Entre as publicações encontravam-se registos de cães (número de vitórias, derrotas e as suas características físicas.



O Facebook disse já estar a investigar as acusações.

A organização de defesa dos direitos dos animais Lady Freethinker (LFT) acusa o Facebook de ser uma plataforma que ajuda a divulgar as lutas ilegais entre cães. A associação descobriu que a rede social é utilizada por organizadores destas lutas e de criadores de cães para promover os combates.De acordo com a LFT, esta atitude do Facebook em permitir estas publicações de divulgação de combates ilegais vai contra a própria conduta da empresa de Mark Zuckerberg, que proíbe conteúdo violento na sua rede social, bem como a venda de animais, avança o jornal britânico The Guardian, citando o relatório "The Deadly Underground World of Dogfighting on Facebook" ("O Submundo perigoso das Lutas de Cães no Facebook").De acordo com a LFT, entre dezembro e fevereiro foram encontrados diversos grupos, páginas e perfias que promovem as lutas de cães. Ao todo foram mais de 2.000 publicações repartidas por 150 perfis e páginas. Os principais grupos tinham mais de 160 mil seguidores de Facebook, apurou a organização.