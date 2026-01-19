Explosão em hotel de Cabul causa pelo menos sete mortos

Entre os feridos estavam quatro mulheres e uma criança.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail

A explosão ocorrida esta segunda-feira num hotel de Cabul provocou pelo menos sete mortos, anunciou a organização não-governamental (ONG) italiana Emergency, que gere um hospital na capital afegã.



Morreram sete pessoas na explosão DR

Vinte pessoas estavam também a receber tratamento no mesmo hospital, segundo a ONG italiana, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Entre os feridos estavam quatro mulheres e uma criança, disse o diretor nacional da organização no Afeganistão, Dejan Panic.

“Os feridos, alguns dos quais estão a ser avaliados para cirurgia, sofreram lacerações e contusões”, acrescentou, segundo a agência noticiosa norte-americana The Associted Press (AP).

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Abdul Mateen Qani, reconheceu momentos depois da explosão que havia vítimas, “tanto feridos como mortos”.

A explosão ocorreu no bairro de Shahr-e-Naw, no centro de Cabul, onde se situam escritórios de empresas e hotéis frequentados por estrangeiros.

As forças de segurança isolaram a área para investigar a natureza da detonação, sem confirmar ainda se se trata de um ataque.

Embora as autoridades também não tenham dado informações sobre as vítimas, meios de comunicação afegãos noticiaram que a explosão pode ter tido como alvo cidadãos chineses hospedados no edifício, segundo a agência espanhola EFE.

O incidente de hoje repete outros anteriores no mesmo distrito, incluindo um em dezembro de 2022, quando um grupo de homens armados assaltou o Hotel Longan, muito popular entre empresários chineses.

Esse ataque causou vários feridos e foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico-Khorasan (EI-K).