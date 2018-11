EUA Vs China: A era da microespionagem

Capa n.º 759

Em tribunal, Yanjun Xu declarou-se "inocente" das quatro acusações, desde conspiração a tentativa de espionagem económica. Não se dava apenas o caso de, naquela sexta-feira, 12 de Outubro, Yanjun Xu (ou Qu Hui ou Zhang Hui, como também se apresentaria) ser o primeiro espião chinês a ser extraditado de um país terceiro, a Bélgica, e estar ali perante o juiz para discutir as medidas de coacção. Era também, acredita a Procuradoria -geral dos Estados Unidos, um dos primeiros operacionais do Ministério da Segurança do Estado – o serviço de inteligência civil chinês – acusado de crimes que podem levar a 25 anos de prisão. Mas não era o primeiro chinês acusado de espionagem em solo dos EUA.O objectivo chinês, acreditam os norte-americanos, é "ultrapassar as empresas de produção tecnológica ocidentais", escreveu a Foreign Policy. Uma das áreas industriais em destaque é a dos motores a jacto, em que Xu, ou Qu Hui, ou Zhang Hui, procurava recrutas para lhe darem informações secretas. Washington acusa Pequim de tentar chegar ao topo da economia mundial à custa das suas empresas: ou recrutando espiões (a troco de mulheres, dinheiro ou lealdade ideológica) que obtêm segredos ou implantando microchips – tão pequenos como um bago de arroz – em servidores do governo. A China defende-se e diz que também é uma vítima.