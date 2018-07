O Departamento de Justiça norte-americano constituiu arguidos 12 russos acusados de realizarem um ataque informático no Comité Democrático Nacional e na campanha eleitoral de Hillary Clinton. Em causa estão as suspeitas de a Rússia ter se intrometido nas eleições norte-americanas de 2016, nas quais Donald Trump foi eleito presidente dos EUA em detrimento de Clinton.

A notícia foi divulgada pelo vice-procurador-geral Rod Rosenstein esta sexta-feira. "A Internet permite que adversários estrangeiros ataquem a América de uma maneira nova e inesperada", escreveu Rosenstein num comunicado relativo ao caso. "Juntamente com as autoridades policiais, o Departamento da Justiça está resoluto na sua tarefa de localizar, identificar e trazer para a justiça quem quer que seja que tenha interferido com as eleições norte-americanas."

As acusações estão a ser feitas contra 12 membros da GRU, uma agência de inteligência russa. O comunicado referido anteriormente esclarece ainda que há outros 19 suspeitos e 3 companhias visadas pela investigação comandada por Robert Mueller.

Ao todo, os arguidos somam 75 acusações: por perjúrio, fraude bancária e conspiração contra o governo dos EUA. Além disto, estão acusados também de spear phishing – um ataque informático direccionado a contas de email de organismos ou individuais, que pretende obter acesso ilegal a informações sensíveis.





Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!