Espanha reabre fronteiras com Portugal a 22 de junho

A ministra espanhola da indústria e turismo, Maria Reyes Maroto, anunciou na manhã desta quinta-feira que as fronteiras com Portugal serão reabertas a 22 de junho.



Maroto referiu aos repórteres que o país levantaria provavelmente a quarentena para as pessoas que chegassem por terra de França e de Portugal, mas acrescentou que tal medida está ainda a ser analisada.



Ao CM, fonte governamental portuguesa não confirma, para já, esta informação.

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse já esta semana que os nove postos fronteiriços criados com Espanha após o início da pandemia de Covid-19, a que se juntaram recentemente outros quatro locais de passagem, estarão abertos até 15 de junho. Após essa data, haverá uma avaliação conjunta entre os dois países.



A questão da reabertura de fronteiras é uma questão-chave na Europa, uma vez que os países afetados pela pandemia de coronavírus tentam alavancar suas economias e progressivamente voltam a permitir a liberdade de movimento no que geralmente é o espaço Schengen, sem fronteiras.



Espanha havia dito inicialmente que só começaria a suspender as restrições a partir de 1 de julho, mas nos últimos dias admitiu que algumas medidas poderiam ser levantadas mais cedo.



Portugal fechou oficialmente a fronteira até 15 de junho, mas o governo português tinha já informado de que que continuaria fechado até ao final do mês por causa das próprias restrições da Espanha.