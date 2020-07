Espanha. Menor nos cuidados intensivos após ser agredida por vários jovens

Uma jovem de 16 anos está internada numa unidade de cuidados intensivos no Hospital da Princesa, em Madrid, depois de ter sido agredida por vários jovens. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o motivo da agressão, no dia 5 de julho, terá sido a popularidade da menor nas redes sociais. Apesar de se encontrar a recuperar, depois de uma operação no início da semana, a jovem deu entrada no hospital em estado grave.





Gravado por várias pessoas que participaram na agressão , o incidente em Meco está a ser investigado pela Guardia Civil. Os agentes apreenderam vários telemóveis de forma a tentar identificar os agressores.A mãe da vítima garante que a jovem foi agredida por várias pessoas quando já se encontrava inconsciente no chão. Aí, assegura, a sua cabeça foi empurrada contra um passeio e, em cima das suas bicicletas, os agressores passaram por cima do seu corpo.A agressão terá terminado depois de um jovem que enfrentou os agressores e avisou adultos que passavam perto do local.Aos habitantes, a unidade de menores da polícia nacional de Meco pediu que não sejam difundidas imagens dos possíveis autores da agressão. "Recentemente houve uma agressão a uma menor por parte de outros menores. Os acontecimentos, devido à sua gravidade, estão a ser investigados pela polícia judiciária", explicou a polícia através do Facebook.Na mesma publicação, a polícia pede "senso comum e calma", referindo que várias pessoas inundam as redes sociais de mensagens de ódio e vingança: "Inclusivamente publicam fotografias de menores e identificam indiscriminadamente a muitos deles"."Isso não só não ajuda à investigação como cria maior insegurança no nosso município", ressalvou aquela força de segurança.