Espanha: Juíz Baltasar Garzón internado com covid-19

Em Espanha, o número de novos casos de infeção pelo

aumentou de 33.089 para 39.673 em 24 horas. São mais 6.584 casos. O Ministério da Saúde espanhol registou ainda um aumento nas mortes, de 2.182 para 2.696. A subida é de 514 óbitos.



O juíz espanhol Baltasar Garzón é um dos milhares de espanhóis com covid-19. Segundo a imprensa local, Garzón foi internado esta terça-feira, depois de ter estado cinco dias em casa com febre. Está na clínica Ruber, em Madrid, com insuficiência respirtória.