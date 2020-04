Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, vai pedir o prolongamento do estado de emergência no país por mais quinze dias, até 9 de maio.A partir de 27 de abril, serão permitidas "saídas limitadas", segundo o El País, para as crianças. "O que conseguimos ainda é fraco", afirmou, dizendo que para a situação ser mais controlada as infeções devem baixar mais, os testes devem ser mais abrangentes e devem aplicar-se medidas de prevenção em locais de trabalho e centros educativos.Em Espanha, há 91.726 casos confirmados e 74.662 recuperados. Nas últimas 24 horas, registaram-se 565 mortes. Ao todo, já morreram 20.043 pessoas.