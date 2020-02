Espanha confirma segundo caso de coronavírus

Espanha confirmou este domingo o segundo caso de coronavírus no país, tratando-se de uma das quatro amostras recolhidas a casos suspeitos registados em Palma de Maiorca.Segundo escreve o El País , o paciente é membro de uma família britânica que se encontrava desde sexta-feira em isolamento, depois de se saber que tinham tido contacto com um infetado em França.O primeiro caso no país vizinho foi identificado nas Ilhas Canárias.