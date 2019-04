Encontradas mais 27 sepulturas em antigo reformatório para rapazes

Era uma das maiores instituições de correção juvenil dos Estados Unidos. Foi assim considerada durante 111 anos. Mas por detrás das portas da Florida School for Boys ficaram escondidos centenas de abusos e agressões. No que foi o primeiro reformatório daquele estado norte-americano, terão sido agora encontradas mais 27 sepulturas – que se juntam às 55 covas já encontradas com cadáveres.

No fim do ano passado, escreve o Washington Post, o furacão Michael atingiu aquela zona e os ventos revelaram mais uma vala na mata de pinheiros a pouco mais de 100 metros do local onde funcionava o reformatório.





Suspected unmarked graves found at Florida School for Boys reform school known for allegations of rape and murder https://t.co/4hGqAHyWLu #Marianna pic.twitter.com/ObdBOugWw7

Já este ano, de acordo com as autoridades estatais, existiam 31 sepulturas num pequeno cemitério. Mas uma equipa de antropólogos da Universidade do Sul da Florida encontrou mais 24 covas com cadáveres e os restos mortais de 51 pessoas. Grande parte destes restos mortais pertence a jovens que estavam entregues à responsabilidade do Estado.

No centro juvenil na cidade de Marianna, que fechou portas em 2011, os investigadores acreditam que possam existir mais de 100 sepulturas. No entanto, antigos alunos acreditam que o número é superior.

"Lembro-me de a cinta cortar a minha pele"

John Patterson II tinha 13 anos, em 1967, quando entrou para o reformatório. No relato, presente no site da associação de sobreviventes da Florida School for Boys, lembra as torturas de que foi alvo: "Lembro-me de ferrar os dentes para não gritar por causa da dor, sabia que se gritasse eles iriam recomeçar a contagem. Parecia que aquilo nunca mais acabava. Lembro-me de a cinta cortar a minha pele, de sangrar. Depois, quando acabava, lembro-me de como a roupa interior se colava ao meu corpo ensanguentado e de como me custava ir à casa de banho. Lembro-me que quando me espancavam chorava e pensava ‘meu Deus, porque deixas que isto me aconteça, odeias-me assim tanto?’.

Naquela tarde, John e outro rapaz foram levados para um dos edifícios da escola onde os jovens eram castigados – conhecido como "Casa Branca". "Apenas me recordo de um dos funcionários, era o Mr. Tidwell. E apenas me recordo dele porque só tinha um braço. Quando entrei na casa branca tudo estava escuro, só havia uma luzinha acesa", contou. Obrigaram-no a despir-se, a deitar-se numa cama de ferro e a agarrar-se. Disseram-lhe ainda para não fazer barulho. E ligaram um ventilador – como precaução para o caso de John não aguentar a dor e gritar.



Num relatório publicado em janeiro de 2016, os investigadores da Universidade do Sul da Florida revelam documentos históricos que provam quase 100 mortes na instituição, incluindo jovens entre os seis e 18 anos. "Identificámos também uma grande taxa de morte entre os rapazes que tentavam escapar, morriam nos três meses após a tentativa. Cerca de 26% dos jovens fizeram-no pelo menos uma vez", refere o relatório. Doenças infecciosas, violência física e afogamento estão entre as causas de mortes mais frequentes.