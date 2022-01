Encerrada a app indiana que vendia mulheres muçulmanas

Uma aplicação indiana partilhou fotografias de mais de 100 mulheres muçulmanas e dizia que estas estavam "à venda". As queixas acabaram por chegar à polícia de dois estados da Índia e a app Bulli Bai acabou encerrada.



Estão sob suspeita os criadores da app e os gestores da conta de Twitter que partilhou as imagens e o conteúdo da aplicação. A Bulli Bai estava alojada na plataforma GitHub, que está em baixo.



Uma das queixosas que viu a sua imagem partilhada é a jornalista Ismat Asra, que apresentou queixa na polícia de Delhi, este fim de semana, refere a BBC. Esta queixa reporta crimes de assédio sexual e promoção de ódio com base na religião. Em Mumbai, a queixa foi feita por outra mulher e abarca vários utilizadores do Twitter e os criadores da app.