Emigrante português morto com 40 facadas em França

Um emigrante português de 33 anos, de Vizela , foi morto com 40 facadas, no sábado, no apartamento onde vivia na cidade francesa de Carbonne, avança o Correio da Manhã Foi o homicida de 46 anos que deu o alerta ao entregar-se às autoridades. Disse que tinha assassinado um homem e os bombeiros encontraram Sérgio Rodrigues envolto num verdadeiro banho de sangue.As autoridades admitem que o emigrante tenha sido assassinado durante um encontro sexual.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã