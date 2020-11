A carregar o vídeo ...

No Japão, as autoridades de saúde encontraram 164 cães magros dentro de uma casa com 30 metros quadrados. Trata-se de um dos piores casos de acumulação de animais registados no país, indicou uma ativista pelos direitos dos animais esta quarta-feira, dia 4.Os animais infestados de parasitas foram encontrados na casa em Izumo, no oeste do Japão, em meados de outubro quando os vizinhos se queixaram, relatou a ativista Kunihisa Sagami, que chefia o grupo Dobutsukikin.Os cães viviam dentro de prateleiras e debaixo de mesas e cadeiras."O chão estava completamente coberto de cães e onde se podia ver pavimento, estava coberto de fezes", relatou Sagami à agência Reuters.Há sete anos, as autoridades de saúde já tinham visitado a casa na sequência de queixas dos vizinhos sobre o barulho e odor. Porém, o dono da casa impediu qualquer investigação.Na casa, viviam três pessoas que afirmaram não ter posses para castrar os animais. Agora, a família decidiu dar os cães e o grupo Dobutsukikin vai encaminhá-los para novos donos depois de lhes serem dados cuidados médicos.