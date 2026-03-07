Donald Trump reconhece governo de Delcy Rodríguez na Venezuela

Washington e Caracas concordaram em retomar as relações diplomáticas e consulares após a intervenção militar dos EUA na Venezuela.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou neste sábado, numa cimeira com presidentes sul-americanos, que esta semana reconheceu formalmente o governo de Delcy Rodríguez na Venezuela, ao restabelecer as relações diplomáticas entre os dois países.



Donald Trump, presidente dos EUA AP

Tenho o prazer de dizer que esta semana reconhecemos formalmente o Governo venezuelano. De facto, reconhecemo-lo legalmente”, afirmou Trump durante a iniciativa ‘Escudo das Américas’ em Miami, onde convidou mais de uma dezena de líderes de direita da região.

O chefe de Estado norte-americano referiu-se ao anúncio feito na quinta-feira entre Washington e Caracas, quando concordaram em retomar as relações diplomáticas e consulares após a intervenção militar dos EUA na Venezuela, que levou à captura do governante Nicolás Maduro a 3 de janeiro e à subsequente nomeação de Delcy Rodríguez.

O líder republicano afirmou que os Estados Unidos estão a “conseguir uma histórica transformação na Venezuela”, país com o qual tinham cortado relações em 2019, durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), quando Washington reconheceu o opositor e então presidente do Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.

Trump também destacou que o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu na sexta-feira uma licença que autoriza determinadas atividades de empresas norte-americanas relacionadas com a exploração e comercialização de ouro venezuelano, um setor que até agora estava sujeito a sanções.

Por outro lado, o presidente vinculou os esforços na Venezuela com a pressão da Casa Branca sobre Cuba, onde os EUA restringiram o fornecimento de petróleo venezuelano, e com a sua nova “Doutrina Donroe”, que justifica a intervenção de Washington na região por motivos de segurança nacional.

“Tal como estas situações na Venezuela e em Cuba devem deixar claro, sob uma nova doutrina, é uma doutrina na qual não permitiremos que a influência estrangeira hostil se estabeleça neste hemisfério”, advertiu.

Além do anúncio do reconhecimento do Governo de Delcy Rodríguez, Washington e Caracas estão também em negociações sobre a possível extradição de Alex Saab, considerado pelo Governo dos EUA como um testa-ferro do antigo presidente venezuelano Nicolás Maduro, agora detido em Nova Iorque por acusações ligadas ao narcotráfico e outros crimes.