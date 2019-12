Gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus, tá de boas, não precisa se preocupar não. Agora pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói nosso país. Mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá? ?? — Fabio Porchat (@FabioPorchat) December 11, 2019

Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Brasil , estão a reunir assinaturas para a abertura de uma comissão de inquérito que analise o filme realizado pelo grupo humorístico Porta dos Fundos para a Netflix em que retrata a figura de Jesus Cristo como sendo homossexual. Deputados querem processar os humoristas pela sátira à figura bíblica no filme A Primeira Tentação de Cristo.Os deputados Frederico D'Avila (PSL), Altair Moraes (Republicanos) e Tenente Nascimento (PSL) afirma que o filme de Natal feito pelo grupo "retira o valor espiritual da sagrada conceção e desdenham a trajetória de Jesus". "Na sinopse da Netflix pode ler-se: "Jesus, que está prestes a chegar aos 3-0, traz um convidado surpresa para conhecer a família", sendo esse convidado um homem que terá conhecido enquanto esteve no deserto por 40 dias."Eles agridem e vilipendiam as religiões. Recentemente fizeram um escárnio com o episódio da Santa Ceia", disse D'Avila, referindo-se ao especial editado o ano passado sobre a Última Seia, também para a Netflix, chamado Se Beber, Não Ceie, que venceu o Emmy Internacional de melhor programa de humor. Nesse filme, Jesus embebeda-se durante a ceia que precede a sua crucificação e os apóstolos não se lembram de nada sobre a noite anterior."E se não respeitam a fé, vão respeitar o peso da lei", completa Moraes.O filme chegou à plataforma de streaming no passado dia 3 de dezembro e levou a vários protestos por parte de grupos religiosos. Um abaixo-assinado contra a produção conta com quase dois milhões de assinaturas. Em resposta a Netflix assinou com a Porta dos Fundos um contrato que garante que o grupo faça um novo especial natalício em 2020.Até ao momento, A Primeira Tentação de Cristo é a produção brasileira mais vista na história da Netflix.Pelo Twitter, Fábio Porchat (membro do grupo) escreveu: "Gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus, tá de boas, não precisa se preocupar não. Agora pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói nosso país. Mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá?".