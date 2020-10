De Obama a Kim Jong-un, passando por Bolsonaro: os desejos de recuperação a Trump

Foram muitos os antigos e atuais líderes mundiais a desejarem as rápidas melhorias a Donald Trump, presidente dos EUA que testou positivo para a Covid-19 esta sexta-feira.

Kim Jong-Un deseja a Trump que recupere "o mais rápido possível"

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, enviou uma mensagem ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que testou positivo à covid-19, desejando-lhe que recupere "o mais rápido possível", informou hoje a agência estatal KCNA.

Segundo a KCNA, Kim Jong-un "manifestou a sua solidariedade ao Presidente e à primeira-dama".

"Ele disse que espera sinceramente que eles recuperem o mais depressa possível. Ele espera que eles superem isto e enviou-lhes saudações calorosas", acrescentou a agência oficial norte-coreana.

Donald Trump e Kim Jong-un encontraram-se por três vezes, a primeira delas durante uma cimeira, em junho de 2018, em Singapura.

Obama deseja "melhores votos" de recuperação

O antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama enviou na sexta-feira os "melhores votos" de recuperação ao seu sucessor, o republicano Donald Trump, que foi hospitalizado depois de ter testado positivo à presença do novo coronavírus.

"Embora estejamos no meio de uma grande luta política e a levemos muito a sério, também queremos enviar os nossos melhores votos ao Presidente dos Estados Unidos e à primeira-dama", disse o democrata Obama, citado pela agência France-Presse (AFP).

"A Michelle [Obama] e eu esperamos que eles, junto com outras pessoas afetadas pela covid-19 em todo o país, recebam os cuidados de que precisam e estejam no caminho de uma recuperação rápida", acrescentou o antigo chefe de Estado norte-americano durante uma arrecadação de fundos para o candidato democrata às presidenciais, Joe Biden, que decorreu ‘online’.

Bolsonaro diz que Trump vencerá vírus e sairá mais forte "para bem do mundo"

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, desejou na sexta-feira uma rápida recuperação ao seu homólogo norte-americano, após testar positivo à covid-19, e indicou que Donald Trump "sairá mais forte, para o bem dos Estados Unidos e do mundo".

"Desejo rápida recuperação ao presidente dos EUA, Donald Trump, e à Primeira-Dama, Melania. Com fé em Deus, logo estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados" , escreveu na rede social Facebook Bolsonaro, um confesso admirador do chefe de Estado norte-americano.

"Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos EUA e do mundo", acrescentou o Presidente do Brasil, que também já esteve infetado com o novo coronavírus.

China deseja uma "recuperação rápida"

A China desejou hoje ao Presidente dos Estados Unidos e à sua mulher, Melânia Trump, que testaram positivo à covid-19, uma "recuperação rápida".

"É triste saber que o presidente e a primeira dama dos Estados Unidos tiveram um teste positivo. Espero que ambos recuperem rapidamente e fiquem bem", escreveu o porta-voz principal do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, no Twitter.

Já este sábado, o presidente chinês, Xi Jinping, desejou "rápidas melhorias" ao homólogo norte-americano.

As relações da China com os Estados Unidos estão num dos seus piores momentos em décadas depois de Washington ter acusado repetidamente Pequim de ser responsável pela pandemia do coronavírus.

Isto é agravado pela guerra comercial e tecnológica, pelas recentes visitas a Taiwan de altos funcionários dos EUA, e pelas sanções dos EUA contra os líderes chineses por causa da situação em Hong Kong.

O embaixador da China nos Estados Unidos, Cui Tiankai, também expressou no Twitter o seu desejo de uma rápida recuperação para os Trumps após a sua SARS-CoV-2 positiva.

"Os meus melhores votos ao Presidente Trump e à sua mulher por uma recuperação rápida e completa", escreveu Cui numa mensagem.