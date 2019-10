As forças curdas afirmam que tinham um espião no círculo ínitmo de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do autoproclamado Estado Islâmico e que foi essencial na missão que levou à morte do líder do Daesh. De acordo com o conselheiro das Forças Democráticas Sírias (FDS), o espião roubou roupa interior a al-Baghdadi para testes de ADN que comprovassem a identidade do líder e ajudou também a conduzir os soldados dos EUA ao complexo onde o líder terrorista acabaria morto no sábadoO responsável da FDS informou através de vários tweets, esta segunda-feira, sobre o papel do espião, afirmando que as forças sírias foram fundamentais na morte do líder extremista. Estas declarações contradizem ligeiramente as afirmações do presidente dos EUA que deu todo o crédito da missão às forças estado-unidenses."Através das nossas fontes, conseguimos confirmar que Al Baghdadi tinha ido de Al Dashisha para Deir Al Zor e depois para Idlib. Desde 15 de maio que estávamos a trabalhar com a CIA para localizar al-Baghdadi e monitorizá-lo de perto. Uma das nossas fontes conseguiu chegar à casa onde al-Baghdadi se escondia. Al-Baghdadi mudava frequentemente de local de residência. Estava prestes a mudar-se para um novo local em Jerablus", descreve Polat Can, afirmando que o líder do ISIS queria fugir para a Turquia. "A nossa fonte, que conseguiu chegar a al-Baghdadi, trouxe roupa interior de al-Baghdadi para se realizar um teste de ADN e garantir (a 100%) que a pessoa em questão era o próprio al-Baghdadi", continuou.Can explicou ainda que a operação de captura saiu gorada depois de os EUA terem decidido retirar as tropas do nordeste sírio. "Todas as informações e o acesso a al-Baghdadi, bem como a identificação do local onde se encontrava, resultaram do nosso trabalho. A nossa fonte enviou coordenadas, direcionou o lançamento aéreo, participou e tornou a operação um sucesso até ao último minuto", sublinhou Polat Can.

O presidente dos Estados Unidosda América, Donald Trump, anunciou no domingo a morte de al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no noroeste da Síria.

"Abu Bakr al-Baghdadi está morto", disse Trump numa comunicação ao país a partir da Casa Branca.

Em declarações aos jornalistas, o presidente dos EUA disse que está a pensar divulgar imagens de vídeo que mostram os minutos finais do líder do EI e o sucesso da operação militar que o Presidente acompanhou em direto a partir da Casa Branca.

"Ele não morreu como um herói. Morreu como um cão", disse Donald Trump, relatando o momento em que al-Baghdadi se refugiou num túnel sem saída "gemendo, chorando e gritando", na versão do Presidente norte-americano.

Abu Bakr al-Baghdadi era um dos homens mais procurados do planeta e tinha a cabeça a prémio por 25 milhões de dólares (22,5 milhões de euros).