Uma criança de cinco anos convidou todos os colegas da sua turma do jardim de infância para irem assistir à sua audiência de adoção. Michael foi oficialmente adotado nesse dia, tendo recebido muito apoio dos amigos que se sentaram atrás de si no tribunal, enquanto seguravam corações feios de papel.As crianças foram chamadas pelo juiz para se apresentarem e dizerem o porquê de estarem ali. "Michael é o meu melhor amigo", disse uma das crianças. "O meu nome é Lily e adoro o Michael", disse outra.A fotografia foi partilhada pela página oficial do tribunal de Kent no Facebook, tendo-se tornado já viral, com mais de 100 mil partilhas. "Às vezes são caminhos muito longos. Incluem milagres e grandes mudanças para as crianças e famílias e muito apoio da comunidade - como vimos na audição de Michael", apontou a juíza Patrica Gardner à ABC News.