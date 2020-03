Covid-19: Pastor próximo de Trump responsabilida gays, ambientalistas e chineses pela pandemia

Ralph Drollinger, o pastor evangélico que lidera o grupo de estudos bíblicos do gabinete de Donald Trump , não tem dúvidas: a pandemia de covid-19 que o mundo enfrenta resulta da "ira de Deus" perante a "infiltração" de ambientalistas e homossexuais nas "mais altas posições do governo, educação, comunicação social e entretenimento".Num texto publicado num blogue evangélico, Drollinger criticou, ainda, o que considera ser a "imprudência, falta de sinceridade e transparência" dos governantes chineses, país onde começou o surto em dezembro do ano passado.

Drollinger conduz, às terças e quinta-feiras, reuniões com 52 congressistas republicanos. Às quartas-feiras, partilha interpretações da Bíblia na Casa Branca. O antigo basquetebolista tem contacto direto com o secretário de Estado, Mike Pompeo, o secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ben Carson, e com os responsáveis pelas pastas da Saúde e da Educação.



Perante a polémica, um assessor da Casa Branca, em declarações ao The Hill, classificou os comentários como repugnantes e garantiu que "não são algo que represente a crença" do chefe de estado norte-americano.



O estado norte-americano de Nova Iorque superou no domingo as mil mortes de infetados com a covid-19, um mês após se detetar o primeiro caso e quando há nove dias se registavam apenas 35 mortos.



A pandemia matou pelo menos 33.568 pessoas no mundo inteiro desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 08h00 desta segunda-feira, a partir de dados oficiais.