Covid-19. O teste à vacinação do Reino Unido

Fim das máscaras, fim do distanciamento físico e fim dos limites de ocupação em espaços fechados: é este o plano do Reino Unido já para o próximo dia 19 de julho. País tem menos mortes por habitantes que Portugal, mas incidência é a maior da UE.

Um teste à vacinação. É assim que Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, descreve a reabertura de Inglaterra planeada para daqui a duas semanas, com as máscaras a deixarem de ser obrigatórias, as regras de distanciamento físico a caírem e o fim de limites em espaços fechados a partir de 19 de julho.

As mudanças, que deverão ser confirmadas na próxima semana, foram conhecidas numa altura em que Reino Unido, invadido pela variante Delta, é o país com a maior incidência da covid-19 na União Europeia e registou nove dias consecutivos com mais de 20 mil novos casos diários. Nos últimos 7 dias, o país confirmou quase 185 mil infetados e, nas últimas 24 horas, foram registados mais de 28 mil casos - um máximo desde o mês de janeiro.

Esta terça-feira, o Reino Unido registou ainda 37 vítimas mortais - desde abril que não havia um dia com tantos mortos por covid-19 no país.