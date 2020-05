Covid-19: Itália regista novo aumento de mortos e casos de contágio

Itália contabilizou mais 369 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, sendo agora o total de vítimas de 29.684, informou a Proteção Civil italiana. O valor diário representa um aumento em relação à véspera, quando foram registados 236 óbitos.

A curva dos novos contágios aumentou em 1444 casos, para um total de 214.457, desde que a 21 de fevereiro foi detetado o primeiro caso positivo do novo coronavírus. Na véspera, foram registados 1075 infetados. Em 24 horas, há mais 8014 pacientes curados, para um total de 93.245. Este valor diário de recuperados é o mais alto de sempre em Itália.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.