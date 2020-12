Covid-19. Funcionários de lar na Alemanha receberam cinco doses da vacina por engano

Stralsund

Pfizer/BioNTech

Vorpommern-Ruegen, onde se situa o lar. "Espero que todos os afetados não contraiam nenhum efeito secundário grave", salientou Stefan Kerth .

As autoridades de saúde locais relembraram que antes do início da campanha de vacinação a BioNTech tinha informado que foram administradas doses maiores da vacina durante a primeira fase de testes sem que se tivessem registado consequências graves.

Oito funcionários de um lar na cidade alemã dereceberam, por engano, cinco vezes a dose recomendada da vacina dacontra a covid-19. De acordo com a Reuters, quatro destes funcionários foram hospitalizados após desenvolverem sintomas semelhantes aos de uma gripe."Lamento profundamente este incidente. Este caso individual deveu-se a erros individuais", disse o administrador do distrito dePortugal iniciou no domingo a primeira fase de vacinação contra a covid-19, mais de nove meses depois do primeiro caso registado no País. A iniciativa abrange ao longo dos próximos dois dias os 27 estados-membros da União Europeia.

O primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech chegou no sábado e foi complementado esta segunda-feira com um segundo pacote de 70.200 doses.