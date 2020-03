Covid-19: Espanha regista 832 mortos em 24 horas. É o número mais alto no país

Na totalidade do país estão ou estiveram 40.630 hospitalizados e 4.575 pessoas estão ou já estiveram em unidades de cuidados intensivos. Por outro lado, 9.375 tiveram alta e são considerados como curados.

A Espanha anunciou, este sábado, mais 832 mortes por covid-19, num total de 5.690 óbitos desde que a pandemia chegou ao país. Além disso, são já 72.248 os infetados pelo novo coronavírus, tendo em consta o aumento de

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500. Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 318 mil infetados e mais de 18 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 9.134 mortos em 86.498 casos registados até quinta-feira.

Os países mais afetados a seguir a Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.378 mortes reportadas (32.332 casos), a França, com 1.995 mortes (32.964 casos), e os Estados Unidos, com 1.438 mortes.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.