Um jovem inglês de 21 anos que luta contra a fibrose cística deixou uma mensagem de esperança depois de vencer a batalha contra o coronavírus. Daniel Mclnerney, de apenas 21 anos, tem uma doença crónica nos pulmões e ficou em choque ao saber que tinha contraído a covid-19 Depois de duas semanas duras de tratamento hospitalar e depois de quarentena, em casa, Daniel conseguiu ultrapassar o susto da infeção por coronavírus."Sei que as pessoas vulneráveis e em risco no Reino Unido têm medo do que está a acontecer, mas quero enviar-lhes uma mensagem de esperança", disse o jovem em declarações ao Daily Express."Se alguém com pulmões a trabalhar a 25%, enfraquecido pela fibrose cística, pode livrar-se da Covid-19, sinto-me confiante de que mais pessoas vão conseguir", concluiu Daniel.