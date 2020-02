Morreu este sábado a primeira pessoa vítima de coronavírus nos Estados Unidos. Em conferência de imprensa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a vítima é uma mulher com cerca de 50 anos.O presidente dos EUA anunciou ainda restrições nas viagens dos cidadãos americanos. Trump restringiu as viagens para o Irão - onde há já 593 infetados e 43 mortos - e desaconselhou viagens para Itália e Coreia do Sul.Donald Trump promete ainda reunir-se com as companhias farmacêuticas para debaterem sobre uma possível vacina.Vítima era do estado de Washington. Vai ser realizada uma conferência de imprensa com mais pormenores sobre o caso.Esta sexta-feira à noite foram revelados dois novos casos suspeitos nos EUA, um deles um estudante oriundo de Snohomish, também em Washington.