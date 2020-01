Mais de mil pessoas foram autorizadas a sair do cruzeiro após a realização dos primeiros testes, que excluem a presença de coronavírus. Cerca de sete mil pessoas, incluindo seis mil passageiros, estavam retidas num navio de cruzeiro no porto de Civitavecchia, em Itália, devido a um ou dois casos suspeitos do novo coronavírus. Relacionado Coronavírus: cruzeiro com 6 mil passageiros retido em Itália por possível contágio



Segundo avança o Daily Mail, as milhares de pessoas foram mantidas em quarentena devido aos sintomas semelhantes ao daquele vírus, manifestado por um casal chinês.O corporação do navio Costa Smeralda tomou as devidas precauções depois de uma mulher, de 54 anos, oriunda de Macau, ter os primeiros sintomas de febre.A mulher, que ainda não foi identificada, entrou em contacto com a equipa médica do navio cruzeiro e foi automaticamente isolada juntamente com o seu marido (sem sintomas) para procederem às devidas análises de despiste do vírus.Esta quarta-feira, a mulher apresentava febre e problemas respiratórios.