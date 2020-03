Coronavírus: Idosos recebidos com pedras em transferência de lar

Um grupo de idosos foi recebido esta terça-feira com pedras e explosivos por habitantes de uma cidade em Espanha para onde estavam a ser transferidos depois de terem sido despejados do lar onde moravam, por estarem infetados com o novo coronavírus.

O episódio insólito, contado pelo jornal El Mundo, aconteceu à chegada da cidade de La Línea de la Concepción, onde populares tentaram impedir a entrada das ambulâncias que transportavam os doentes, que vinham da cidade vizinha de Alcalá del Valle, ambas situadas na comunidade espanhola da Andaluzia.

Entre as tentativas das cerca de 50 pessoas foram detidos dois homens, de 32 e 25 anos de idade, que tentaram bloquear a passagem dos veículos de emergência com um carro. Vários apedrejaram as ambulâncias, que apenas prosseguiram o seu caminho com escolta da polícia. Foram ainda atirados explosivos em direção à residência onde estão agora os idosos alojados.

Para o autarca de La Línea de la Concepción, Juan Franco, quem esteve por detrás deste ataque foi um grupo de "indesejáveis e desmiolados" que "pensava que os idosos iam estar soltos pela cidade".