Coronavírus: França regista 395 mortes nas últimas 24 horas

O número total de mortes em França devido à Covid-19 subiu este domingo para as 19.718, com 395 mortes nas últimas 24 horas – 227 delas registadas em hospitais e as outras 168 em lares e casas de acolhimento.





Édouard Philippe, afirmou que França está a melhorar "lentamente mas assertivamente", mas avisou que ainda não chegou o fim da crise sanitária. "A contenção funcionou", disse na apresentação do boletim diário, mostrando que a maioria dos casos graves em França estão situados no nordeste do país.



O número de hospitalizados no país baixou este domingo para os 30.610, enquanto o número de pessoas em cuidados intensivos também desceu para os 5.744 doentes.



Na atualização da situação epidemiológica no país, o primeiro-ministro,

Tanto o número de pessoas hospitalizadas como os pacientes em estado grave têm vindo a descer, com o diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon, a referir "uma lenta regressão" estável do número de novos casos no país.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.